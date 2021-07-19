В Госдуме предложили выплачивать привитым пенсионерам пособия

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Олегу Котякову, сообщает RT.

В послании Власов подчеркнул, что руководство ряда российских регионов стремится оформить стимулирующие для вакцинации выплаты пожилым гражданам. Однако на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса, отметил депутат.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — заявил Власов в обращении к Котякову.

Депутат добавил, что выплаты значительно поддержат пенсионеров и станут стимулом для пенсионеров в вопросе вакцинации от коронавируса.

В Курской области выделили по три тысячи рублей пенсионерам, которые сделают прививку от коронавируса. Чтобы получить средства, необходимо успеть вакцинироваться до 30 ноября 2021 года.

Ранее привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию. Чтобы преодолеть пандемию в стране, политолог, общественный деятель Сергей Марков призвал поощрять граждан за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате.