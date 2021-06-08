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Российский регион решил заплатить пенсионерам за прививку от коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Курской области решили выделить по три тысячи рублей пенсионерам, которые сделают прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте обладминистрации.

Уточняется, что на выплату могут рассчитывать даже те граждане, которые успели получить вакцину с начала прививочной кампании, начавшейся в сентябре 2020 года. Также оговаривается, что необходимо успеть привиться до 30 ноября 2021 года.

Средства будут выделены из регионального бюджета, выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек. К этому моменту вакцинацию прошли 121 тысяча человек.

7 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». С учетом доставки цена препарата составляет 900 рублей. Он подчеркнул, что для россиян вакцину приобретает государство.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. «Спутник V», зарегистрированный Минздравом страны в августе 2020 года, стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Также в России представлены такие препараты, как «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая сообщалось о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

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