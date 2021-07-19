Более половины российских родителей оказались не готовы прививать детей от COVID

Более половины (69 процентов) российских родителей оказались не готовы отвести своего ребенка на прививку против коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. Только 8 процентов опрошенных однозначно планируют вакцинировать своих детей, еще 23 процента склоняются к подобному решению.
Среди причин против того, чтобы отвести ребенка на прививку, родители назвали недостаточную изученность вакцины, высказавшиеся «за» считают необходимым защитить несовершеннолетних, которые активно контактируют со сверстниками и преподавателями.
Исследование выяснило, что те, кто вакцинировался сам, в большей мере готовы вакцинировать и детей, 47 процентов против 17 процентов непривитых. При этом отцы чаще заявляли о согласии, чем матери, 36 и 24 процента соответственно.
Исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет начались в понедельник, 5 июля. Испытание проводят на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи. Для исследования набрали 100 добровольцев. Глава центра Александр Гинцбург назвал сроки начала вакцинации несовершеннолетних, по его словам, это произойдет к 20 сентября.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, поскольку на данный момент нет информации о полных клинических исследованиях и нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для вакцинации необходимо провести полноценные исследования. Даже после этого прививка будет делаться исключительно с согласия родителей.