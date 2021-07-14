Названы сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Гинцбурга, вакцинация подростков в стране должна начаться к 20 сентября. «Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — сообщил Гинцбург. Он добавил, что в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. «Надо их защитить», — заключил он.

Специалист также рассказал о состоянии российских подростков, которые участвуют в исследовании вакцины «Спутник V». По его словам, у двух детей была температура около 37 градусов. «Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — отметил Гинцбург.

Исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет начались в понедельник, 5 июля. Испытание проводят на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи. Для исследования набрали 100 добровольцев.