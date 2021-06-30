Россиянам посоветовали требовать выплаты при осложнениях после вакцинации

Юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян посоветовала россиянам требовать выплаты при осложнениях после вакцинации от COVID-19, пишет URA.RU.

Эксперт рассказала, что перед вакцинацией пациент оставляет свою подпись о последствиях процедуры в бланке информированного добровольного согласия. Если человека появились симптомы, не указанные в документе, то он имеет право получить компенсацию морального вреда. Алтунян рассказала, что также возможно возместить средства, потраченные на транспорт, лекарства и дополнительные расходы, связанные с конкретной вакцинацией.

В такой ситуации Алтунян порекомендовала обратиться в медицинское учреждение, где провели вакцинацию, с соответствующей жалобой и заявлением. Если проблему не решат, то можно подать заявление в суд. При этом в документе необходимо указать, какие последствия, кроме вреда для здоровья, вызывала процедура: например, продолжительный больничный.

По мнению медицинского юриста Ивана Печерея, затруднительно доказать, что именно вакцинация привела к ухудшению здоровья. «Косвенным признаком является, если препарат был введен при наличии противопоказаний, либо при отсутствии показаний», — объяснил он. Чтобы собрать необходимые данные, Алтунян посоветовала обратиться к профильному врачу, сдать необходимые анализы и взять карту вызова скорой помощи.

Ранее врач назвал способы избежать осложнений после вакцинации от COVID-19. Он призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и не заниматься самолечением при ухудшении состояния здоровья.