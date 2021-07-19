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В Минтруде оценили предложение выплачивать привитым пенсионерам пособия

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В Минтруде оценили предложение депутата Госдумы выплачивать привитым пенсионерам пособия

Мотивировать людей сделать прививку от COVID-19 необходимо, но не пособиями. Такое мнение высказала председатель общественного совета при Минтруда и социальной защиты Елена Тополева-Солдунова. Ее слова приводит РИА Новости.

На уровне регионов можно придумать другой способ заинтересовать население вакцинироваться, считает председатель. По ее словам, людей необходимо «всячески поощрять», особенно старшее поколение.

«Что касается пособия, я не уверена, что это правильная форма выплаты в этой ситуации», — заявила Тополева-Солдунова, оценив идею выплаты пособий вакцинированным пенсионерам.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия в размере десяти тысяч рублей. Соответствующее письмо было направлено главе Минтруда России Антону Котякову. По мнению Власова, руководство ряда российских регионов стремится оформить стимулирующие к вакцинации выплаты пожилым гражданам. При этом на федеральном уровне нет единого решения этого вопроса.

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