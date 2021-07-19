Россия
 
Последние новости
Ученый сравнил смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных
Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба
Юрист раскрыл схемы обмана при покупке машины
Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты
Названо условие для формирования коллективного иммунитета к штамму «дельта»
Диетолог назвала самые полезные фрукты и ягоды для употребления в жару
Россиянин вытолкнул бывшую девушку из окна многоэтажки и покончил с собой
Илон Маск оценил мем с собой и Безосом о полете в космос
Врачи научили определять опасный уровень сахара в крови по ладоням
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили идею полностью отменить пенсионную реформу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay
Представитель Госдумы Калашников оценил идею об отмене пенсионной реформы

Упрощение досрочного выхода на пенсию не относится ко всей пенсионной системе, поэтому это не является началом отмены пенсионной реформы, отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По словам политика, сейчас досрочный выход на пенсию лишь упростится. «Делать вывод, что это начало конца пенсионной системе — это безответственность и глупость», — оценил он, добавив, что эта идея не имеет никакого отношения к пенсионной системе, а относится к вопросу о безработице.

Также Калашников обратил внимание на то, что у людей есть право досрочного выхода на пенсию с 1991 года, когда приняли первый закон о занятости.

Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили идею о полной отмене пенсионной реформы
В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии
В России подготовили новую пенсионную реформу