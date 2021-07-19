В Госдуме оценили идею полностью отменить пенсионную реформу

Упрощение досрочного выхода на пенсию не относится ко всей пенсионной системе, поэтому это не является началом отмены пенсионной реформы, отметил в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По словам политика, сейчас досрочный выход на пенсию лишь упростится. «Делать вывод, что это начало конца пенсионной системе — это безответственность и глупость», — оценил он, добавив, что эта идея не имеет никакого отношения к пенсионной системе, а относится к вопросу о безработице.

Также Калашников обратил внимание на то, что у людей есть право досрочного выхода на пенсию с 1991 года, когда приняли первый закон о занятости.

Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП).