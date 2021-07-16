В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год намерены оставить на том же уровне, на котором он был установлен на 2021 год. Об этом сообщает «Российская газета».

Проект федерального закона, рассчитывающего пенсию, был разработан Минтрудом России и согласован с Минфином, Минэкономразвития, Росстатом и Пенсионным фондом. В пояснительной записке к документу говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев.

В Пенсионном фонде России напомнили, что средства можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. Сделать это можно при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП).