В России подготовили новую пенсионную реформу

Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу, пишет «Коммерсантъ». Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП).

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Предполагается, что застрахованные россияне получат возможность полноценно распоряжаться средствами — по словам замглавы ЦБ Виктора Чистюхина, «ощущать их как некую собственность». Такой подход предлагается в противовес нынешней системе, где средствами пенсионных накоплений, перечисленных работодателями до 2014 года (когда была заморожена накопительная часть пенсий), распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа, либо выбранный будущим пенсионером НПФ.

При этом сами фонды настаивают, что правила для новой системы должны быть стандартизированы и устанавливаться государством в лице ЦБ. Также гражданам предлагается предоставить льготы, призванные стимулировать их активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии. В качестве них могут рассматриваться налоговые вычеты, например, в размере шести процентов от совокупного дохода.

Кроме того, не исключено, что в новой системе будет предусмотрена возможность самостоятельного пополнения счетов без участия работодателей. Отмечается, что основная цель нового подхода — обеспечить регулярную выплату пенсий. При этом будет предусмотрено несколько оснований для досрочной выплаты.