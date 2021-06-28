В России утвердили надбавки к пенсии для работников сельского хозяйства

Правительство России утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для работников агропромышленного комплекса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что на 25 процентов увеличатся выплаты пенсионерам, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. На надбавку уже с начала следующего года могут рассчитывать представители всего более 500 профессий. «Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие», — указал глава правительства.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменятся правила зачисления пенсии, материнского капитала и иных социальных выплат. Подобные выплаты будут перечисляться только на платежную систему «Мир». У тех, кто не может оформить банковскую карту, останется возможность получать перечисления в виде наличных или же на обычный банковский счет.

24 июня вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлекать пенсионеров для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли. Регионы «практически борются за трудовые ресурсы», отметил он. «Мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — подчеркнул Хуснуллин.