В России изменятся правила зачисления пенсии и социальных выплат

В России с 1 июля изменятся правила зачисления пенсии, материнского капитала и иных социальных выплат. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подобные выплаты будут перечисляться только на платежную систему «Мир». У тех, кто не может оформить банковскую карту, останется возможность получать перечисления в виде наличных или же на обычный банковский счет.

Изменения касаются россиян, которые являются пользователями карт иностранных платежных систем. При этом требование не распространяется на граждан, кто получает выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или по почте.