Предложение по увеличению индексации пенсий в России раскритиковали

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подверг критике предложение члена комитета нижней палаты парламента Российской Федерации по финансовому рынку Алексея Изотова. По его словам индексация пенсий не сможет вырасти благодаря прибыли от инвестирования средств Пенсионным фондом России. Таким мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, идея Изотова хороша, но только в теории. «Я сомневаюсь в ее практичности, исходя из того, какие средства зарабатываются Пенсфондом, не думаю, что это можно будет рассматривать как дополнительный источник дохода», — заявил политик.

«Эти доходы от инвестирования настолько как мне кажется несущественны по сравнению с суммами, которые требуются. У нас же бюджет Пенсионного фонда дефицитный. И из федерального бюджета регулярно туда направляются средства для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены. Если он предлагает, чтобы каждый пенсионер сейчас свою мизерную пенсию откладывал на вклад, то никто этим я думаю заниматься не будет. Они получают эту пенсию, тратят на ЖКХ и лекарства, остаются какие-то копейки на еду и они что ли будут что-то откладывать на вклады?» — отметил председатель профильного комитета Госдумы.

Он назвал единственной рабочей системой, которая обеспечит увеличение индексации пенсий, действующее законодательство и принятую в 2018 году пенсионную реформу.

«Согласно закону, пенсии должны индексироваться минимум раз в год не ниже уровня инфляции. Сейчас у нас идет переходный период. Он продлится до 25 года. Этот переходный период был зафиксирован, для того чтобы обеспечить ежегодный рост пенсий в среднем на 1000 рублей. Потом будут действовать общие нормы, которые действовали и до пенсионной реформы: пенсии должны индексироваться два раза, первый раз 1 февраля на коэффициент инфляции и второй — 1 апреля в зависимости от возможности бюджета Пенсионного фонда. То есть если будут доходы Пенсионного фонда позволять проиндексировать дополнительно, тогда можно увеличить рост пенсий. В соответствии с Конституцией, у нас пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год, и как показывала практика до пенсионной реформы пенсии ни разу не индексировались второй раз», — разъяснил Ярослав Нилов.

18 июня представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировали слова демографа Владимира Тимакова, который рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать. «О повышении пенсионного возраста речи не идет», — заявил тогда Ярослав Нилов.