Профсоюзы попросили Путина разобраться с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте Общероссийского союза.

В организации выразили озабоченность тем, что соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. В частности, профсоюзы указали, что правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — предупреждает ФНПР.

В апреле Федерация профсоюзов предложила замедлить повышение пенсионного возраст до трех месяцев за один календарный год. Организация также призывала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и поднять минимальный размер оплаты труда до 41 тысячи рублей. «Именно к нему нужно стремиться не только в целях снижения бедности, но и для обеспечения экономического роста», — заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось. При этом, по его словам, «соответствующие предложения уже сформулированы».