В России предложили ввести выплаты для определенной категории мужчин

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. На соответствующее письмо, адресованное вице-премьеру Татьяне Голиковой ссылается РИА Новости.

Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми. Так, член ОП предложил сформировать новый федеральный проект «Многодетная страна».

Среди инициатив, которые предложил общественник, — понижение налогообложения с увеличением количества детей в семье. Согласно предложениям в письме, семья с пятью детьми не должна платить налоги. Кроме того, многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст — на один год за каждого ребенка в семье.

Многодетным россиянкам предлагается увеличить родовой сертификат, добавив в него дополнительные медицинские услуги, а также обеспечить такой категории работающих пенсионеров индексацию выплат на уровне неработающих.

В сентябре прошлого года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагал ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей. Он уточнял, что начисления будут суммироваться с материнским капиталом, однако не сообщал, в каком размере эту сумму хотят выплачивать.