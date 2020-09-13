В российском регионе захотели ввести отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов захотел ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье», — процитировали Морозова в пресс-службе региона. Губернатор также уточнил, что начисления будут суммироваться с материнским капиталом.

Глава региона пояснил, что подобный проект планируется осуществить в рамках программы «Многодетный регион». Кроме того, отметил губернатор, следует оказать помощь и женщинам старше 35 лет.

В июле сообщалось, что российские сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий новое применение средств из материнского капитала. По нему деньги предлагается использовать для газификации жилища.