В России оценили возможность введения отцовского капитала

Член комитета Госдумы по налогам по бюджету и налогам Евгений Федоров прокомментировал идею председателя комиссии Общественной палаты России по демографии Сергея Рыбальченко о введении отцовского капитала. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвал инициативу реалистичной, однако автор должен объяснить, где найти деньги на эти цели.

«Авторам идеи надо объяснить, откуда они планируют взять деньги. Собственно, тогда можно считать, что идея внесена и ее можно обсуждать. Потому что предложение, чтобы из воздуха у кого-то в кармане даже в самых благих целях появились деньги, — это предложение на уровне волшебников. Волшебников в финансовой сфере не бывает. Там всегда есть источники, откуда предполагается получение средств», — сказал депутат.

Федоров отметил, что выдаваемый в России материнский капитал — де-факто в том числе и отцовский. «Выдача денег на ребенка — это же выдается на семью де-факто, распоряжается этим мать, и она принимает решение за семью, за ребенка, куда этот капитал использовать», — добавил он.

Парламентарий также отметил, что поддерживает решение по формированию системы поддержки семьи и детей, однако, рассматривая серьезные предложение, нужно понимать источники финансов. «Это нормальная процедура. Например, он должен сказать: предлагаю поднять налоги и передать отцам или снять деньги с здравоохранения и передать. После этого идея будет обсуждаться. Любая идея — 99 процентов — это источник, где взять деньги, а оставшийся один процент — на что их потратить», — заключил Федоров.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных мужчин, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Таким образом Рыбальченко отреагировал на послание президента Владимира Путина правительству, в ходе которого российский лидер поручил разработать меры поддержки семей с детьми. Так, член ОП предложил сформировать новый федеральный проект «Многодетная страна».