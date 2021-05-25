В Госдуме предложили создать новую категорию льготников в России

Для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, стоит ввести льготное начисление земельного налога. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Евгений Федоров в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, с которым ознакомился RT.

По словам Федорова, в настоящее время льгота при начислении земельного налога есть в том числе у ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Она заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

Согласно тексту обращения, введение льготы для семей, усыновивших ребенка, послужит стимуляцией и поддержкой как тех, кто только хочет взять ребенка в семью, так и тех, кто уже сделал это. В документе предполагается, что усыновители или опекуны смогут пользоваться льготой до наступления совершеннолетия ребенка.

В марте в России предложили создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Автором инициативы выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Согласно его предложению, речь идет о специалистах, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом в России: врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб.