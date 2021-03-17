В России предложили создать новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Речь идет о специалистах, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом в России: врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб. По мнению Петрова, им можно предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, по аналогии с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, названных специалистов общественник предлагает наградить отличительным знаком.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России новую льготу для пенсионеров, которая позволит им приобретать два билета в год на поезда дальнего следования по сниженной цене. Он пояснил, что сейчас некоторые категории граждан уже имеют право на льготные билеты, однако пенсионеры к ним пока не относятся. При этом многие пожилые россияне вынуждены тратить крупные суммы, чтобы иметь возможность посетить родственников, которые проживают в других регионах, а зачастую даже в других федеральных округах.