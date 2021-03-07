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Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов объяснил россиянам способ повысить свою будущую пенсию. Об этом проректор Финансового университета при правительстве заявил «Российской газете».

Специалист рассказал, что фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. Однако он пояснил, что к неизменной части также прибавляется страховая пенсия, которая у каждого своя.

Сафонов добавил, что за каждый год трудового стажа обычно начисляется один коэффициент. При этом при расчетах стажа есть некоторые льготы. Так, находившиеся в отпуске по уходу за детьми женщины получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, а за третьего — 8,1 коэффициента. Помимо этого, льготы имеет один из родителей, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, — 1,8 коэффициента.

По словам эксперта, на размер коэффициентов и соответственно будущей пенсии влияет и размер заработка. Также если человек продолжит работать после достижения пенсионного возраста, он будет получать повышенные коэффициенты. Вдобавок к этому повысить пенсию может помочь участие в добровольных пенсионных программах.

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский назвал способ накопить на достойную пенсию в России. Он считает, что с достижением этой цели россиянам может помочь формирование культуры личного инвестирования. По его словам, европейцы самостоятельно формируют себе высокую пенсию. Отложенные финансы позволяют им, например, путешествовать.

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