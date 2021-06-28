В Госдуме назвали условие для повышенной индексации пенсий

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов в беседе с URA.RU назвал условие для повышенной индексации пенсий.

По словам политика, индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) за счет инвестирования средств. «Нужно задуматься о том, что приносит нормальную хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов», — сказал он.

Изотов напомнил, что раньше ПФР размещал средства под 1-2 процента годовых, что вызывало еще больше нареканий к его работе. По мнению представителя Госдумы, для хорошей работы необходимо быть активнее. «Есть множество разных инструментов. Есть фондовый рынок, где можно вкладывать в облигации федерального займа, которые гарантируют доходность от государства», — сказал он.

Также член комитета Госдумы предложил рассмотреть рынок недвижимости, который показывает рост последнее время.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменятся правила зачисления пенсии, материнского капитала и иных социальных выплат. Подобные выплаты будут перечисляться только на платежную систему «Мир». У тех, кто не может оформить банковскую карту, останется возможность получать перечисления в виде наличных или же на обычный банковский счет.