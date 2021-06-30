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В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу

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Ярослав Нилов
Ярослав Нилов
Фото: Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение Центробанка, разработанное совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ), по реформе пенсионной системы. В беседе с «Лентой.ру» он сказал, что этот проект будет слабо реализован, если параллельно с ним не вести разъяснительную работу и не вводить «стимулирующие инструменты».

«Во-первых, пенсионной реформой это назвать нельзя. Во-вторых, уже на протяжении нескольких лет Центральный банк в связи с тем, что накопительная пенсия заморожена, пытается вместе с негосударственными пенсионными фондами и Минфином сделать ее добровольной для того, чтобы дать дополнительный источник дохода для негосударственных пенсионных фондов. В-третьих, считаю ошибкой принятое решение о том, чтобы в системе обязательного пенсионного страхования была накопительная пенсия. Она должна была быть сразу добровольной», — разъяснил Нилов.

Также он напомнил, что с 2016 года накопительная пенсия в России заморожена. «Касается она только лиц, моложе 67 года рождения и только тех, кто написал заявление в Пенсионный фонд. Это миллионы людей. Вот лично я не писал, меня накопительная пенсия не касается. Тех миллионов, кто написал, касается, но она все равно заморожена. Что это значит? Это значит, что весь тариф, который работодатель платит, 22 процента, идет на формирование страховой пенсии. С одной стороны, это хорошо для тех, у кого маленькая зарплата, потому что они больше зарабатывают страховых баллов, что влияет на размер будущей пенсии, с другой стороны — это плохо, это демонстрация барахлящей пенсионной системы», — сказал депутат.

По его словам, на протяжении последних нескольких лет подобного рода предложения по выведению из системы обязательного пенсионного страхования накопительной части пенсии рассматриваются постоянно. Такие проекты удастся реализовать, считает политик, только при условии сохранения всех обязательств, которые были взяты в отношении средств, размещенных в негосударственных пенсионных фондах.

«Я убежден, что все предложения, которые сейчас предлагаются и обсуждаются, будут слабо реализованы. Почему? Потому что очень большой уровень недоверия граждан к пенсионной системе и к деятельности негосударственных пенсионных фондов. Даже те граждане, у которых есть лишние средства и они готовы откладывать их на пенсию, полагаю, скорее предпочтут открыть вклад в банке и разместить эти средства там, чем разместить в негосударственном пенсионном фонде. Если не будут предложены хорошие стимулирующие инструменты, то вообще это работать не будет. Если будет вестись разъяснительная работа параллельно с введением этих инструментов, то какая-то часть будущих пенсионеров, сегодняшних работников возможно начнут формировать накопительную пенсию себе на будущее», — подчеркнул председатель профильного комитета в Госдуме.

28 июня в Госдуме оценили предложение по индексации пенсий в России. Нилов усомнился в реализации предложения члена комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Алексея Изотова. По его словам, пенсия не сможет вырасти благодаря прибыли от инвестирования средств Пенсионным фондом России.

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