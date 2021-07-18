В Госдуме оценили идею ввести четырехдневную рабочую неделю

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю постоянно обсуждается, но решения по этому вопросу не принимаются. Так идею оценил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Иными словами, сегодня, кроме разговоров, — ничего. Вопрос пока неактуален», — считает депутат Госдумы.

По мнению Нилова, опросы по четырехдневной рабочей неделе — скорее реклама сервиса, который их проводит, а не попытка «нарисовать объективную картину». Он предложил для исследования тему «Какой процент ныне работающих граждан планирует пойти на выборы и кто за какую партию проголосует» с последующей публикацией результатов.

Ранее сообщалось, что треть опрошенных россиян (34 процента) не поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели из-за риска возможного сокращения доходов, а 44 процента высказались за. Отмечается, что при этом 63 опрошенных заявили, что смогли бы выполнить такой же объем работы за четыре дня, как за пятидневку. Каждый четвертый (24 процента) считает, что не справился бы со своим объемом задач.

Всего в опросе приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.