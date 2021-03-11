В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневной рабочую неделю для женщин, пишет РИА Новости.

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Она объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть». Потяева также заявила, что в Госдуме идет обсуждение этого вопроса. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в приоритете пока другие проблемы.

Ранее зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена. Переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда — магистральный путь, подчеркнул он.

Почти половина россиян (48 процентов) одобрительно относятся к перспективе трудиться на день меньше. Против выступили 33 процента россиян, а каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объемом работ, если будет трудиться четыре дня вместо пяти.

Впервые вопрос о четырехдневке поднял Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Летом 2019-го он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда с сохранением зарплат.