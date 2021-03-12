Раскрыто отношение мужчин к четырехдневке для женщин

Мужчины в два раза реже поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чем сами женщины (17 и 35 процентов соответственно). Такие данные раскрыты в опросе Superjob.

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Каждый третий мужчина считает, что если вводить четырехдневку, то для всех. Около 25 процентов женщин тоже разделяют это мнение. Больше всего тех, кто выступает за равноправие, — среди молодежи до 24 лет (39 процентов). При этом около 24 процентов респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому. Противников четырехдневки больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (каждый третий).

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Она объяснила свою инициативу тем, что у женщин большая нагрузка. Сокращение рабочей недели приведет к усугублению гендерного неравенства в российском обществе, предупредила старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.

Она подчеркнула, что сокращение рабочих часов неизбежно повлияет на снижение зарплат, из-за чего разница в окладах сотрудников-женщин и сотрудников-мужчин может достигнуть 40 процентов.