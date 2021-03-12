Эксперт предупредила о влиянии четырехдневки для женщин на гендерное неравенство

Введение четырехдневной рабочей недели для женщин приведет к усугублению гендерного неравенства в российском обществе. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.

Она подчеркнула, что сокращение рабочих часов неизбежно повлияет на сокращение зарплат, из-за чего разница в окладах сотрудников-женщин и сотрудников-мужчин может достигнуть 40 процентов. Даже если оклад останется прежним, это не коснется премий и надбавок, отметила эксперт. Таким образом, инициатива станет шагом назад на пути к гендерному равенству.

В настоящий момент, по данным исследовательницы, разрыв между мужчинами и женщинами в почасовой оплате труда составляет 20 процентов, а в месячной — 30 процентов. С введением четырехдневки оставшиеся без части дохода женщины будут искать дополнительные способы заработка, из-за чего их продуктивность на работе снизится.

«Таких практик в мире нет, поскольку это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве, что неприемлемо в западных странах. Кроме того, это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми странами», — пояснила Емелина.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Она объяснила свою инициативу тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».