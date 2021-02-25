Эксперт описала россиянам переход на четырехдневную рабочую неделю

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова в эфире «Радио 1» описала переход на четырехдневную рабочую неделю в России.

По ее словам, исходя из опыта европейских стран, рабочая неделя должна более активно происходить при цифровизации бизнес-процессов, когда ручной рутинный труд заменяется более эффективным автоматизированным трудом и высвобождаются человеческие силы и ресурсы.

Эксперт подчеркнула, что процесс перехода на сокращенную неделю должен в этой сфере идти синхронно. То есть производительность труда должна повыситься благодаря внедрению цифровизации и новых технологий. Однако без этого сократить рабочую неделю россиянам вряд ли получится.

Спиридонова напомнила, что подобные нововведения уже были в отечественной истории. Так, граждане переходили с шестидневной рабочей недели на пятидневную. «Переходили с девятичасового рабочего дня на восьмичасовой рабочий день. Ничего не случилось, и прогресс на месте не стоит», — подчеркнула онаю

При этом многие работодатели связывают введение четырехдневной рабочей недели с понижением пропорционального уровня заработной платы, отметила эксперт. Так, сейчас они не воспринимают новый режим как полезный.

О переходе на четырехдневку вновь заговорили, несмотря на то, что в октябре прошлого года в Госдуме раскритиковали эту идею. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев посчитал, что из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда.

Впервые вопрос о четырехдневке поднял Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Летом 2019-го он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда с сохранением зарплат.