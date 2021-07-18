Россияне оценили идею четырехдневной рабочей недели

Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob. Опрос проводился с конца июня до середины июля. В нем приняли участие одна тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

Отмечается, что 44 процента респондентов поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе, а против выступили — 34 процента.

При этом 63 процента опрошенных заявили, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. Однако практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своим функционалом за такой. срок.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят. По его словам, ведомство пока не получало инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. По мнению Котякова, удаленка может стать своего рода альтернативой четырехдневки.

