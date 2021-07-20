Россияне назвали главные причины отгулов

Россияне рассказали об основных причинах, по которым они чаще всего берут отгулы. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Выяснилось, что 44 опрошенных чаще всего отпрашиваются с работы ради визита к врачу. 22 процентам респондентов нужен отгул для присмотра за детьми. Плохое самочувствие поводом считают 20 процентов россиян. Еще 18 процентов могут пропустить работу из-за вызова мастера или из-за запланированной доставки.

17 процентов признались, что брали отгул, потому что проспали. А 6 процентов оказались способны не пойти на работу из-за хорошей погоды.

Ранее россияне рассказали о том, как на их работу влияют отношения с начальством. Оказалось, что дружит с руководителем лишь пятая часть работников — 21 процент. Около 60 процентов имеют строго формальные отношения. В остальных коллективах атмосфера напряженная. Тогда 10 процентов респондентов признались, что из-за вражды с начальством они регулярно лишались отгулов и не могли уйти в отпуск, а также им могли задерживать зарплату. О том, что негативные взаимоотношения никак не повлияли на работу, рассказала всего треть опрошенных.

В июне выяснилось, что россияне готовы привиться от COVID-19 за различные преференции. Так, 12 процентов хотели бы отгул в день вакцинации, 10 процентов высказались за дополнительный день к отпуску. Самым же популярным (36 процентов) стало пожелание получить премию.