Россияне рассказали о влиянии отношений с начальством на их карьеру

Россияне рассказали о том, как на их работу влияют отношения с начальством. В исследовании сервиса «Работа.ру» о том, как дружба и вражда в коллективе сказались на их карьере, приняли участие пять тысяч человек. Результаты опроса приводит РИА Новости.

Оказалось, что дружит с начальством лишь пятая часть работников — 21 процент. Около 60 процентов имеют строго формальные отношения. В остальных коллективах атмосфера напряженная.

«Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32 процента указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20 процентам опрошенных приходится часто задерживаться на работе», — говорится в результатах опроса.

Еще десять процентов респондентов признались, что из-за вражды с начальством они регулярно лишались отгулов и не могли уйти в отпуск, а также им могли задерживать зарплату. О том, что негативные взаимоотношения никак не повлияли на работу, рассказала всего треть опрошенных.

Влиять на работу может и дружба с начальником. 12 процентов участников опроса указали, что благодаря этому они регулярно получают премии, могут опаздывать или уходить с работы пораньше. Четыре процента благодаря хорошим взаимоотношениям получили повышение.

Однако, говорится в исследовании, большинство респондентов все же не заметили какого-то особого влияния дружбы на свою работу.

Кроме того, россияне рассказали, что их привлекает и отталкивает в начальниках. Большая часть респондентов среди положительных черт руководителей выделила профессионализм, ответственное отношение к работе и коллективу и нацеленность на результат. Раздражение и злость у работников чаще всего вызывают неумение ставить четкие задачи, плохое отношение к сотрудникам и перекладывание своих обязанностей на коллектив.