Официантку уволили за выход на смену в неприличной одежде

Официантку отчитали на работе за появление на смене в неприличной одежде, а затем уволили из-за ее рассказа об инциденте в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

В один из дней сотрудница ресторана, название которого не раскрывается, Ванесса Завала (Vanessa Zavala) приехала в заведение в коротком облегающем топе с длинными рукавами. Заметив девушку, менеджер отправил ее домой переодеться, поскольку счел ее внешний вид нарушением правил дресс-кода.

По дороге домой Завала опубликовала видео в TikTok, на кадрах которого пожаловалась подписчикам на управляющего. «Я работаю в баре-ресторане, куда мои коллеги приходят в кружевных корсетах. Но мой топ с длинными рукавами считается уродливым и неприличным!» — высказалась блогерша. Ее пост стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров.

Позже стало известно, что на следующий день Завалу уволили за публикацию ролика, порочащую репутацию заведения. При этом, как подчеркнула героиня материала, в ходе своей речи она даже не указала названия ресторана. «Они меня даже не предупредили. Даже не попросили удалить видео», — заключила она.

В июне жительница Лондона пришла на работу в слишком дешевой обуви и лишилась занимаемой должности. 24-летняя студентка Хайди Хендерс (Heidi Henders) работала официанткой в кондитерской Heavenly Desserts. Она рассказала, что получила предупреждение от менеджера о том, что ей необходимо приобрести более строгую обувь по высокой цене. Девушка отказалась покупать новые туфли, поскольку не могла себе их позволить.