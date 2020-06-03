Официантка лишилась работы из-за пандемии и разбогатела на продаже фото в бикини

Австралийка потеряла работу в связи с вспышкой коронавируса и разбогатела с помощью продажи откровенных снимков. Ее рассказ приводит портал Daily Star.

По словам Элли (Elly), до пандемии она работала диджеем и официанткой одновременно, однако после введения ограничительных мер ей пришлось искать новый источник заработка. Героиня материала стала фотографироваться в бикини и публиковать кадры на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Отмечается, что вскоре она заработала пять тысяч долларов (344 тысячи рублей). «Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги», — подчеркивает Элли, добавляя, что она продолжит продавать свои фото даже после снятия карантина.

В мае стало известно, что продавщица супермаркета начала размещать пошлые снимки на OnlyFans и заработала за год десятки миллионов рублей. 21-летняя Элли Мэй (Ally Mae) получала на прежней работе 8,5 фунта стерлингов в час (700 рублей), однако после регистрации на платформе ее годовой доход составил (16 миллионов рублей).

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