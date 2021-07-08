Россияне начали массово выходить с удаленки в офисы

Россиян, работающих только на удаленке, к июлю 2021 года осталось 11 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

За три месяца этот показатель сократился почти в три раза — тогда на дому работали 30 процентов респондентов.

6 процентов опрошенных указали, что работают в гибридном формате, чередуя работу из дома с офисом. 83 процента россиян трудятся в офлайн-формате. 51 процент работающих на удаленке признались, что хотели бы сохранить эту возможность навсегда.

Опрос проводился в июле 2021 года. во всех федеральных округах России. В нем приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет.

25 июня в Москве ввели дистанционку для 30 процентов сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. В документе, подписанном мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится, что требование об обязательном переводе на удаленку возобновляется с 28 июня. Полностью привитых от коронавируса работников не учитывают при расчете 30 процентов. Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех работников старше 65 лет.

Ранее выяснилось, что четверть российских работников на удаленке стала тратить больше времени на обед. У 30 процентов работников при этом стало уходить меньше времени на еду, чем в офисе. Также отмечается, что у половины респондентов сократились траты на питание, еще столько же людей открыло в себе страсть к готовке благодаря появившемуся свободному времени.