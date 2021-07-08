Черчесов прокомментировал увольнение из сборной России

Станислав Черчесов прокомментировал увольнение с поста главного тренера сборной России. Его слова приводит «МК».

Специалист заявил, что пять лет работы в национальной команде останутся самыми незабываемыми в его жизни. Он поблагодарил футболистов и тренерский штаб за совместную работу, а также болельщиков, которые «жили футболом вместе с командой».

Черчесов был уволен ранее 8 июля. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что решение было принято совместно с тренером. По информации издания Baza, 57-летний специалист отказался от выплаты ему неустойки. Отмечалось, что его контракт был рассчитан до 2022 года, и он получал 2,5 миллиона евро в год (более 222 миллионов рублей).

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.