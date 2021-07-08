Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.

6 июля стало известно, что РФС собирается расторгнуть контракт с Черчесов после того, как будет достигнута договоренность с одним из тренеров на замену. Среди кандидатов рассматривались наставник Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и Штефан Кунтц, работающий с немецкой молодежкой.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемионате Европы этого года россияне не сумеле преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.