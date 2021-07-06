Назван план РФС по назначению нового тренера сборной России

Назван план Российского футбольного союза (РФС) по назначению нового тренера сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, РФС собирается достигнуть договоренности с одним из кандидатов и лишь затем обсудить расторжение контракта с нынешним наставником сборной Станиславом Черчесовым. Отмечается, что пока президент РФС Александр Дюков не высказывал тренеру ни поддержку, ни недовольство.

Ранее 6 июля стало известно, что РФС рассматривает несколько тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Среди них наставник Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и Штефан Кунтц, работающий с немецкой молодежкой.

На данный момент сборную России возглавляет Черчесов. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B.