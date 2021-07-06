Назван самый приоритетный для РФС иностранный тренер

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает в качестве самого приоритетного тренера сборной страны немца Штефана Кунтца, работающего с молодежной командой Германии. Кандидатуру «Чемпионат.com» назвал источник в организации.

По данным издания, Кунтц изучается руководством РФС. Отмечается, что в списке приоритетности он значится выше главного тренера основной сборной Германии Йоахима Лева. Информацию подтвердили и в Немецком футбольном союзе.

Кунтц был спортивным директором в ряде немецких футбольных клубов. Он работает с немецкой молодежкой с 2016 года. Под руководством специалиста команда дважды выиграла чемпионат Европы.

Ранее 6 июля стало известно, что РФС рассматривает несколько тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Среди них Лев и главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

На данный момент сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B.

