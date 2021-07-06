Семин призвал сборную России брать пример с Украины при выборе тренера

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин призвал сборную России брать пример с Украины при выборе наставника национальной команды. Его слова приводит Sport24.

Семин посчитал, что России нужен отечественный тренер, а не иностранец. По его мнению, главный тренер Украины Андрей Шевченко должен послужить примером для российских футбольных чиновников. «У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную», — подчеркнул тренер.

Ранее 6 июля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Среди них главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и Йоахим Лев, известный по работе с национальной командой Германии.

На данный момент сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B. Команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии и Дании и одержала одну победу над Финляндией.