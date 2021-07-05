Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил план выхода из кризиса для сборной России по футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер посчитал, что Станислав Черчесов должен уйти в отставку, а в национальную команду необходимо пригласить молодого амбициозного иностранца, которому дадут карт-бланш на несколько лет для формирования нового костяка сборной страны. «Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Предпосылок для появления новой эффективной сборной крайне мало», — подытожил он.

2 июля стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B. Команда потерпела два разгромных поражения от Бельгии и Дании и одержала одну победу над Финляндией.