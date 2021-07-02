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РФС начал искать замену Черчесову

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны. Об этом сообщает РБК с ссылкой на источники в организации.

Как утверждают собеседники издания, в РФС уже приступили к поиску замены Черчесову. При этом 57-летнему специалисту пока не предлагают покинуть пост. Отмечается, что в списке РФС два российских тренера и пять иностранцев.

Ранее 2 июля Черчесов провел пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами специалист подчеркнул, что остается главным тренером сборной.

Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно уступили Дании и опустились на четвертое место в своем квартете.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.

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