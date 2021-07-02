Черчесов высказал единственную претензию к футболистам сборной России на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции высказал единственную претензию игрокам по итогам чемпионата Европы. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Матч ТВ».

Специалист отметил, что его расстроило отсутствие опозданий на командные мероприятия. Тренер добавил, что хотел зацепиться за конфликтную ситуацию, чтобы встряхнуть команду, но футболисты не дали ему такого шанса. Черчесов подчеркнул, что других претензий к игрокам у него нет.

Ранее в пятницу, 2 июля, Черчесов на пресс-конференции возмутился наличием масок у журналистов. Он заверил, что не заразен, так как вакцинировался.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.