Слуцкий прокомментировал информацию о возвращении в сборную России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» прокомментировал информацию о возвращении в сборную России по футболу.

«Информация о том, что я могу вернуться в сборную? Так же прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается никуда», — заявил 50-летний специалист. Он добавил, что не собирается обсуждать решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС) по итогам чемпионата Европы.

30 июня издание «Бизнес Online» сообщило, что Слуцкий может вновь возглавить сборную России. Отмечалось, что его кандидатуру рассматривает РФС.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевала путевку в Лигу Европы. В сборной тренер работал с августа 2015-го по июнь 2016 года. С ним команда вылетела после группового этапа чемпионата Европы-2016, заняв последнее место в квартете B.

С 2016 года со сборной России работает Станислав Черчесов. На чемпионате Европы-2020 команда набрала три очка в трех матчах, заняла последнее место в группе и вылетела с турнира.