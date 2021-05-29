Стало известно о желании ЦСКА вернуть Слуцкого

Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть в команду бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. О таком желании стало известно «Бизнес Online».

По информации источника, председатель совета директоров красно-синих Максим Орешкин в мае неоднократно предлагал наставнику «Рубина» снова возглавить ЦСКА, но специалист отказался. Отмечается, что Слуцкий «всем доволен в Казани» и в ближайшее время не планирует менять клуб.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевала путевку в Лигу Европы.

Специалист тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Он трижды приводил армейцев к победе в чемпионате России и по два раза завоевывал с командой Кубок и Суперкубок страны.