Футболист сборной России перешел в ЦСКА

Футболист сборной России Максим Мухин перешел из московского «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-синими. Детали не разглашаются.

Мухин начал выступать за молодежную команду «железнодорожников» «Казанка» в 2019 году. В прошлом сезоне он дебютировал в составе основной команды и принял участие в 15 матчах, не отметившись результативными действиями. Кроме того, Мухин сыграл в одном матче за сборную России и попал в расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы.

До переезда в Москву в 2019-м Мухин играл в Самаре за молодежку «Крыльев Советов». Он воспитанник академии имени Коноплева.

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