Спорт
 
Последние новости
Движение судов по Босфору остановилось из-за аварии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Виртуальная сумка Gucci оказалась дороже реальной
ЕС предложил помощь в установлении границ между Арменией и Азербайджаном
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Изменение климата привело к массовым убийствам
Бывшая участница российского «Холостяка» раскрыла секреты проекта
Полиция Англии перепутала ферму биткоинов с нарколабораторией
Контейнеровоз сломался посреди Суэцкого канала
Отказавшаяся от карантина Швеция превзошла ожидания
Новости партнеров
Прослушать новость

Футболист сборной России перешел в ЦСКА

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Мухин
Максим Мухин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист сборной России Максим Мухин перешел из московского «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.

19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-синими. Детали не разглашаются.

Мухин начал выступать за молодежную команду «железнодорожников» «Казанка» в 2019 году. В прошлом сезоне он дебютировал в составе основной команды и принял участие в 15 матчах, не отметившись результативными действиями. Кроме того, Мухин сыграл в одном матче за сборную России и попал в расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы.

До переезда в Москву в 2019-м Мухин играл в Самаре за молодежку «Крыльев Советов». Он воспитанник академии имени Коноплева.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Черчесов назвал расширенный состав сборной России по футболу на Евро
18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро
ЦСКА отпустит главного тренера в сборную Хорватии
Другие материалы рубрики
Спорт00:02 5 апреля
Кирилл Капризов

«Всегда и везде хочу быть первым»

Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
13:1725 мая

В Кремле отреагировали на снятие флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

12:2125 мая

Мэр Риги снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии

11:3225 мая

Двукратный олимпийский чемпион обвинил хоккеистов сборной России в пижонстве

Спорт00:01 2 апреля

«Я был смертельно напуган»

В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
11:0625 мая

Роднина рассказала о попытках помирить ее с Тарасовой

10:2525 мая

Новый Хабиб перенес операцию и поблагодарил Кадырова

09:5025 мая

Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ

Спорт00:0130 марта
Александра Трусова

«Нужно забыть это все как страшный сон»

Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
09:2925 мая

Нурмагомедов отказался от 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

07:1725 мая

Девушка-боец Bellator показала ягодицы и столкнулась с критикой фанатов

22:1824 мая

Вмешавшийся в драку боец MMA умер

Россия
В России выявили 9252 новых случая коронавируса
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Мощный ураган в российском регионе сняли на видео
В российском регионе выявили экстремальное загрязнение воды ртутью
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Иммунолог назвал подходящее время для вакцинации от COVID-19
Все материалы
Мир
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Минобороны скрыло доходы заместителей Шойгу
У главы ВТБ пошли «мурашки по коже» из-за участия заключенных в стройках
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Минтруд высказался о введении четырехдневки в России
«Яндекс» опубликовал условия доступа к настройке сложных колдунщиков
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
Hyundai вдвое уменьшит количество моделей с ДВС
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
В России выбрали автомобиль года
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
Toyota показала «ночную» версию Prius
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы