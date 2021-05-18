ЦСКА отпустит главного тренера в сборную Хорватии

Московский ЦСКА отпустит главного тренера команды Ивицу Олича в сборную Хорватии на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает РИА Новости.

Футбольный агент Деян Йоксимович рассказал, что Олич сам этого хотел и решил остаться без отпуска ради национальной команды. При этом чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 12 июля, а сборы ЦСКА стартуют 14 июня.

Олич подписал контракт с ЦСКА 2 апреля. Хорват сменил на посту белорусского тренера Виктора Гончаренко. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России, оставшись без еврокубков в следующем сезоне.

Олич защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне 2004/2005.