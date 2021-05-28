Черчесов отказался нравиться игрокам сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о пользе критики для игроков национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист заявил, что он не должен нравиться футболистам, его задача им помогать. «Иногда надо вещи называть своими именами. Не потому что ты хочешь кого-то обидеть», — добавил Черчесов.

Он также отметил, что на общекомандных собраниях часто предъявляет претензии футболистам. «Они должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать», — заявил тренер.

Широкий общественный резонанс вызвали высказывания Черчесова в конце ноября прошлого года. Тренер в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Федора Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.