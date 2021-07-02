Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возмутился наличием масок у журналистов на пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия ведет «Матч ТВ».

Специалист несколько раз просил репортеров, задающих вопросы, открыть лицо. В итоге тренер произнес эмоциональную реплику. «Да снимите вы их, мне так некомфортно! Я не заразный, прошел вакцинацию», — заявил Черчесов. Модератор пресс-конференции напомнил тренеру, что наличие средств индивидуальной защиты у журналистов является требованием Роспотребнадзора.

Ранее на пресс-конференции Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера. Он отметил, что в этом вопросе нельзя принимать эмоциональных решений.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.