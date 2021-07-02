Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос о возможной отставке. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Матч ТВ».

По словам специалиста, его пост — государственная должность, приглашение на которую он воспринял как приказ. Он также отметил, что в вопросе ухода из сборной нельзя принимать импульсивных решений. «Нужно успокоиться, мы все обсудим и решим по-деловому», — добавил тренер.

Черчесов подчеркнул, что на данный момент остается главным тренером сборной.

30 июня стало известно, что РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. При этом технический комитет организации поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.

Черчесов руководит сборной России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 команда под его началом попала в четвертьфинал турнира.