Тарасова назвала «путь выхода из кошмара» для Черчесова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала технический комитет Российского футбольного союза (РФС), поддержавший главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провала команды на чемпионате Европы. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист назвала «путь выхода из кошмара» для Черчесова в виде добровольного ухода из команды. «Есть такое выражение: "Жираф большой, ему видней". Всех устраивает, что нет никаких успехов и развития в футболе», — заявила она, добавив, что в фигурном катании за подобные результаты все причастные понесли бы наказание.

30 июня стало известно, что РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. При этом комитет поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Черчесов руководит сборной России с 2016 года. На Евро-2020 команда не сумела преодолеть групповой этап. Россияне уступили Дании со счетом 1:4 в последнем матче и не пробились в плей-офф.