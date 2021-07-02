Черчесов допустил завершение карьеры Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции допустил завершение карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде. Прямую трансляцию мероприятия ведет «Матч ТВ».

Специалист отметил, что пока не знает, будет ли капитан российской сборной дальше играть на международном уровне. Он также добавил, что состояние Юрия Жиркова после травмы улучшается.

Ранее в пятницу, 2 июля, Черчесов на пресс-конференции возмутился наличием масок у журналистов. Он отметил, что не является заразным, так как вакцинировался.

На чемпионате Европы Дзюба провел три матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сборная России заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира. Всего в активе форварда 55 матчей и 30 голов в составе национальной команды.