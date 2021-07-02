Черчесов объяснил слова Путина об итогах выступления сборной России на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил слова президента страны Владимира Путина, который подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Матч ТВ».

Специалист зачитал цитату главы государства и отметил, что понял ее как призыв к руководителям российского футбола обсудить с тренером положительные и отрицательные моменты в его работе, после чего сделать выводы о необходимости кадровых изменений. По мнению Черчесова, во фразе Путина не прозвучало прямого призыва к отставке.

Путин 30 июня, комментируя итоги выступления сборной России на чемпионате Европы, признал результат неудовлетворительным. «Есть эксперты, специалисты в этих областях. Нужно довериться им. Но в таких случаях следует подумать над тем, что было сделано позитивно, а где требуются изменения. В том числе и в кадровой составляющей», — завил президент.

Россияне не сумели преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф.

Черчесов руководит сборной с 2016 года.